Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt sind heute zwei Frauen aus der Internationalen Raumstation ausgestiegen.

Die beiden US-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir sollten einen kaputten Stromregler an der Außenwand der ISS ersetzen.

Die Nasa nennt den Einsatz, der eigentlich Routine ist, eine Weltsensation. Denn obwohl Frauen im All nichts besonderes mehr sind, durften sie bisher kaum an den gefährlichen Außeneinsätzen teilnehmen. Mehr als 200 Männer durften schon rund um die ISS spazieren gehen, aber nur 14 Frauen - und das dann immer in Begleitung eines Mannes.

Ursprünglich war schon im März ein Einsatz von einem reinen Frauen-Team geplant, der scheiterte aber daran, dass die Nasa nicht genug passende Raumanzüge an Bord der ISS hatte.

Den Außeneinsatz an der ISS könnt Ihr per Live-Stream verfolgen, mehr Infos in dieser Pressemitteilung.