Auf dem Speiseplan von Orcas stehen Thunfische, Robben oder auch Schildkröten.

Die Schwertwale greifen aber auch größere Beute an, darunter die größten Fische der Welt: Walhaie. Ein internationales Forschungsteam hat das vor der Küste Mexikos beobachtet, wo häufig jüngere, noch nicht ganz ausgewachsene Walhaie unterwegs sind. In einer Studie im Fachmagazin Frontiers in Marine Science werden mehrere solcher Attacken beschrieben.

Die Orcas setzen demnach auf Zusammenarbeit in einer Gruppe, um die Haie anzugreifen, die ähnlich groß sind. Das Ziel: Die großen Fische im Wasser umzudrehen, um sie unbeweglich zu machen. Danach wird in den empfindlicheren Bauch der Walhaie gebissen, damit die letztlich verbluten.

Die Forschenden aus den USA und Mexiko vermuten, dass sich die Orca-Gruppe im Golf von Kalifornien auf die Hai-Jagd spezialisiert haben könnten.