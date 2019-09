In Deutschland wollen das aber sehr viele gar nicht. In einer Umfrage der Boston Consulting Group ist rausgekommen, dass nur sieben Prozent der Mitarbeiter in den kommenden zehn Jahren eine Führungsposition wollen.

Von den rund 5000 Befragten in fünf Ländern schätzen mehr als 80 Prozent der Managerinnen und Manager ihre Arbeit heute schwerer als früher ein. Allerdings kommen die Deutschen anscheinend damit besser klar als ihre Kollegen in Frankreich und Großbritannien. Hier sagten deutlich weniger Führungspersonen, dass sie überfordert sind, und zwar etwa ein Drittel. Der Autor der Studie sagt, dass viele ein überholtes Bild von einer Führungskraft haben, die Entscheidungen trifft, aber Aufgaben nur durchreicht und nicht selbst inhaltlich arbeitet. Ein solcher Job sei für viele nicht interessant.