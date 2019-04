Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

An ihrem Climate Sweater startet der Klimawandel am unteren Saum - die blaue Wolle da steht für die globale Durchschnittstemperatur ab dem Jahr 1850. 214 Maschen weiter oben, am Kragen, ist die Wolle dann tiefrot. Sie steht für das Jahr 2019, da ist die Durchschnittstemperatur 1,4 Grad höher.



Die Klimaexpertin hat ihren Klimapulli zum ersten Mal auf einer Konferenz in Zürich gezeigt. Auf ihrer Seite im Netz ist auch zu sehen, wie er entstanden ist.