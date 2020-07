In der Luft ist im Moment zu viel CO2 - und das ist ein Problem, weil es mit dazu beiträgt, dass sich das Klima erwärmt.

Forschende aus Großbritannien haben in der Fachzeitschrift Nature eine Methode vorgestellt, wie man Kohlenstoffdioxid aus der Luft kriegen könnte. Die Idee: Man schüttet über landwirtschaftlichen Feldern eine dünne Schicht Vulkangestein (Basalt) aus. Dadurch nimmt der Boden CO2 aus der Luft auf. Die Forschenden haben errechnet, dass das tatsächlich ziemlich viel bringen könnte.

Besonders eignen sich große Agrarländer wie Indien oder Brasilien

Die Forschenden schreiben, dass China, die USA und Indien, wo besonders viel CO2 ausgestoßen wird, das größte Potenzial für so eine Methode hätten. Zusammen könnten sie damit etwa eine Milliarde Tonnen CO2 aus der Atmosphäre holen. Auch Indonesien und Brasilien eignen sich laut den Forschenden - weil sie so große landwirtschaftliche Flächen haben. Die Forschenden schlagen vor, dass auf den Feldern Gestein ausschüttet, das in der Bauindustrie angefallen ist. So werde auch das sinnvoll wiederverwendet.