Das Hähnchen zum Beispiel könnte man auf eine Bierdose stülpen und grillen, um ein schönes Bieraroma hinzukriegen. Schokolade kann man auf aufgeblasenen Luftballons hart werden lassen und als Dessertschale verwenden und Brot dekorativ im Blumentopf backen. Ganz schlechte Idee - sagt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Denn: viele Materialen sollten nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, weil sie gesundheitsschädlich sein können.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sein Essen nur mit Material in Kontakt bringen, das dafür gedacht ist. Man erkennt das zum Beispiel an einem Symbol, auf dem ein Glas und eine Gabel abgebildet sind, oder an dem Spruch: "Für Lebensmittelkontakt". Das Bundesamt empfiehlt: Sicherheit sollte beim Kochen wichtiger sein als Kreativität.