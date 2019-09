Die Farbe schwarz entsteht, wenn ein Material Licht nicht reflektiert, sondern aufnimmt. Dann nehmen wir etwas als "schwarz" wahr. Forscher vom MIT in den USA haben jetzt ein Material erzeugt, das zehn Mal schwärzer ist als bisher bekanntes Material. Es ist also das schwärzeste Schwarz, das es jetzt gibt. Es schluckt mehr als 99,995 Prozent der einfallenden Strahlung. Die beiden Forscher hatten eigentlich nach einer Methode gesucht, Nanoröhrchen aus Kohlenstoff einfacher auf Aluminium wachsen zu lassen. Um dabei eine Oxidschicht zu verhindern, behandelten sie das Aluminium mit einer Salzlösung. Die Kohlenstoffröhrchen, die dann auf dem Aluminium entstanden, waren so dunkel, dass die Forscher ziemlich überrascht waren. Die schwarze Beschichtung könnte dafür genutzt werden, optische Geräte und Strahlungsmesser zu verbessern. Allerdings gehen die beiden Wissenschaftler davon aus, dass bald jemand ein noch schwärzeres Schwarz erzeugt, wenn der Mechanismus hinter der Farbgebung der Kohlenstoffröhrchen verstanden wird.