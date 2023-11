Wenn es zu laut ist, mach doch Strom draus!

Forschende aus Indien verfolgen den Ansatz, Schallwellen in Theatern und Konzertsälen aufzufangen. Zum einen, damit dort die Lautstärke insgesamt sinkt; zum anderen, um Strom zu gewinnen. Laut ihrer Studie soll das durch Platten mit piezoelektrischen Sensoren an den Wänden gelingen. Diese sollen die Schwingungen des Schalls in elektrische Energie umwandeln.

Sie wollen mit ihrer Methode praktisch Schall in Sälen reduzieren, der dort zu viel ist - der also von den Wänden reflektiert wird und es zu laut werden lässt. Allerdings ist das System nicht praxisreif: Die Forschenden haben sich bisher nur mit der Theorie auseinandergesetzt und in Simulationen ermittelt, wie sie die Piezosensoren-Platten am besten aufstellen müssten.