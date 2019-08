Das Justizministerium hat bestätigt, dass es einen Gesetzentwurf dafür vorbereitet. Dabei geht es grundsätzlich um Verträge für Dienstleistungen: Also nicht nur Mobilfunkverträge, auch die für Fitnessstudios oder Zeitungsabos sollen auf ein Jahr begrenzt werden. Im Moment kann so etwas mit Zwei-Jahres-Verträgen angeboten werden. Das Gesetz sieht auch vor, Kündigungsfristen zu senken. Es soll in Zukunft gehen, Verträge bis zu einem Monat vor Ende zu kündigen. Im Moment sind es oft drei.

Verträge sollen auch nicht mehr automatisch um zwölf Monate verlängert werden dürfen, sondern höchstens um drei.