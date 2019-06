Bei dem ersten ging es um eine Temperatur von 53,9 Grad Celsius. Sie wurde am 21. Juli 2016 in Mitribah in Kuwait gemessen. Nur ganz knapp darunter zeigte ein Jahr später das Thermometer in Turbat in Pakistan. Dort wurden am 28. Mai 2017 53,7 Grad Celsius gemessen. Beide Angaben wurden jetzt abschließend von der WMO verifiziert.

Forschende haben in den letzten rund 100 Jahren schon mal noch wärmere Temperaturen auf unserem Planeten gemessen: Und zwar im Death Valley in Kalifornien: Dort maßen sie am 10. Juli 1913 eine Temperatur von 56,7 Grad. Im tunesischen Kebili wurden im Juli 1931 55 Grad gemessen. Diese beiden Daten sind in der Klimageschichte allerdings umstritten. Auch waren damals die Messinstrumente noch nicht so genau wie heute.

Das WMO Archiv der Wetter- und Klimaextreme enthält unter anderem Höchst- und Tiefsttemperaturen auf der Erde, Informationen zu Regenfällen, Hagelschlag, Trockenperioden und Wind.