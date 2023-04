Ein Urintest aus Papier, der verschiedene Krebs-Arten erkennen kann.

So etwas haben Forschende aus den USA vorgestellt. Ihr Test soll billig und so einfach zu benutzen sein wie zum Beispiel ein Corona-Test. Das Ganze funktioniert so: Patientinnen und Patienten bekommen eine Substanz verabreicht, die reagiert, wenn im Körper Krebszellen sind. Dann werden winzige DNA-Schnipsel in der Blutbahn freigesetzt. Und die werden vom Körper über den Urin ausgeschieden und können so mit dem speziell präparierten Testpapier entdeckt werden.

Die Forschenden sagen, dass sie den Test bei Mäusen schon erfolgreich angewendet haben - und dass er zum Beispiel auch zeigen konnte, ob eine Maus einen Tumor in der Lunge oder im Darm hatte. Die Forschenden gehen davon aus, dass sie mit dem Test bis zu 46 verschiedene Krebs-Signaturen erkennen können. Tests mit Menschen laufen schon.