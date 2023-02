Dass Haie Menschen angreifen, kommt ziemlich selten vor.

Im letzten Jahr wurden noch mal weniger Angriffe erfasst als in den 10 Jahren davor. Daten dazu sammelt das Florida Museum of Natural History. Nach der Datenbank namens International Shark Attack File gab es 2022 weltweit 57 unprovozierte Haiangriffe, in früheren Jahren wurden im Schnitt 74 Vorfälle erfasst. Es starben fünf Menschen durch Haibisse. Das waren auch weniger als sonst.

Woher der Rückgang kommt, ist unklar. Es könnte daran liegen, dass es in den Meeren weniger Haie gibt oder daran, dass in manchen Ländern am Strand inzwischen strengere Sicherheitsregeln gelten, um Vorfälle mit Haien zu verhindern.

2022 gab es laut der Datenbank allerdings auch 32 weitere Haiangriffe, bei denen Haie vorher durch Köder im Wasser oder Ähnliches "provoziert" worden waren.

Gemessen an der Angst vor Haien ist die Zahl ihrer Opfer extrem gering. Zum Vergleich: Laut der US-Gesundheitsbehörde sterben jedes Jahr weltweit schätzungsweise rund 230.000 Menschen, weil sie ertrinken.