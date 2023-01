Haie und Rochen sind stark bedroht, mehr als 70 Prozent aller Arten gelten zur Zeit als gefährdet.

Aber es gibt auch Hoffnung. Denn strenge Schutzmaßnahmen und Regeln für die Fischereiindustrie zeigen offenbar Erfolge. Forschende haben Hai-und Rochen-Populationen im Nordwest-Atlantik untersucht. Dort hatten die USA 1993 neue Regeln zum Schutz der Haie vor ihren Küsten eingeführt. Zum Beispiel dürfen nur noch stark begrenzte Mengen bestimmter Arten gefischt werden, und wenn ein Hai als Beifang ins Netz geht, muss das gemeldet werden. Seitdem, so die Forschenden, gibt es von den 11 dort lebenden Hai-Arten wieder mehr Tiere - und das, obwohl die Haie oft weite Strecken schwimmen und sich auch in den Küstengebieten anderer Länder aufhalten, wo es nicht so gute Schutzmaßnahmen gibt.