Mikroplastik ist schon an vielen Stellen der Nahrungskette gefunden worden – jetzt auch in Haien.

Forschende aus Großbritannien haben Kunststoffe in den Eingeweiden der Tiere entdeckt. Sie untersuchten für ihre Studie vier Arten, die vor der britischen Küste am Meeresboden leben. Insgesamt wurden 46 Haie überprüft. Bei zwei Dritteln von ihnen fanden sich Kunstfasern im Körper. Nach Angaben der Forschenden ist es der erste Nachweis von Mikroplastik bei diesen Haien.

Die Forscher hatten Tiere untersucht, die als Beifang in Fischernetzen verendet waren. Sie schließen aus ihren Ergebnissen, dass größere Fischarten wohl auch mehr Mikroplastik in sich tragen als kleine Fische. Sie entdeckten in den Haieingeweiden insgesamt fast 400 Plastikteilchen. Ein großer Teil waren Fasern, wie sie zum Beispiel beim Waschen von Kleidung ins Wasser kommen.