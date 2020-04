Paketlieferung per Drohne statt per Wagen - daran wird schon länger geforscht.

Allerdings ist die Energiebilanz von Lieferdrohnen bis jetzt eher schlecht. Das zeigt eine neue Studie der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg. Der Autor berichtet in einem Fachmagazin, dass bisher oft nur untersucht wurde, ob die Drohnen Pakete schneller und günstiger liefern könnten. Die Nachhaltigkeit habe weniger eine Rolle gespielt. Er hat nun in seinen Berechnungen festgestellt, dass die Reichweite von Lieferdrohnen stark von Windbedingungen beeinflusst wird und dass sie gerade in dicht besiedelten Gegenden vergleichsweise viel Energie verbrauchen. Da schnitten Lieferwagen im Vergleich besser ab. Anders sieht es laut der Studie aber auf dem Land aus: Da seien Lieferdrohnen schon konkurrenzfähig - zumindest verglichen mit dieselbetriebenen Lieferwagen.

Seit einigen Jahren experimentieren verschiedene internationale Unternehmen mit Lieferdrohnen - seit letztem Jahr gibt's auch schon kommerzielle Pilotprojekte in den USA und Australien.