Das belegt eine Studie, die am Wochenende auf einem Medizin-Fachkongress in Barcelona vorgestellt worden ist. Ein Bakteriologe und sein Team haben mehr als 1.200 Patienten aus 18 europäischen Ländern untersucht, die wegen einer Heliobacter-Infektion mit Antibiotika behandelt wurden.

Heliobacter ist ein Magenkeim, der bei vielen Menschen vorkommt und meist ungefährlich ist - aber in seltenen Fällen kann er Krebs auslösen. Das Ergebnis der Studie: Die Resistenz-Rate der Heliobacter-Bakterien gegen das wichtigste Antibiotikum (Clarithromycin) hat sich in Europa in den letzten 20 Jahren verdoppelt. In manchen Ländern schlägt das Mittel schon bei jedem dritten Patienten nicht mehr an.

Besonders groß sind die Probleme in Süditalien, Kroatien und Griechenland - weil dort besonders oft Antibiotika verschrieben werden, obwohl sie gar nicht nötig wären.

Und hier noch Patienten- und Patientinnen-Infos zu Heliobacter-Infektionen.