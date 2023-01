Das zeigen Experimente eines internationalen Forschungsteams. Das Team hatte vorher Gruppen der Affen beobachtet und dabei etwa 80 Gesten identifiziert, mit denen die Tiere kommunizieren - zum Beispiel, wenn sie gelaust werden oder flirten wollen.



Experiment mit Affen-Videos

In einem Online-Experiment baten die Forschenden mehr als 5000 Freiwillige, sich Videos mit den 10 häufigsten Gesten anzuschauen. Die Testpersonen konnten anschließend aus vier verschiedenen Bedeutungen wählen. Dabei zeigte sich, dass die Testpersonen in mehr als der Hälfte der Fälle die richtige Antwort wählten - der Wert liegt deutlich über der Zufallsgrenze.

Die Forschenden sehen in ihrem Experiment einen Beleg, dass Menschen und ihre nächsten biologischen Verwandten sich instinktiv verstehen können. Woran das genau liegt, ist noch nicht klar. Die Forschenden sagen, es könnte daran liegen, dass die Bedeutung bestimmter Gessten einfach genetisch in Menschen und Affen angelegt ist. Möglich sei auch, dass Menschen und Menschenaffen sich körperlich und sozial so sehr ähneln, dass sie ähnliche Gesten benutzen.