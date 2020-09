Neu entdeckte Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sorgen nur noch selten für Aufsehen – inzwischen sind mehrere tausend bekannt.

Planeten in anderen Galaxien, also außerhalb unserer Milchstraße, wurden dagegen noch nie endgültig nachgewiesen – einfach, weil sie so weit weg sind. Forschende an der Cornell University in den USA wollen jetzt aber einen möglichen extragalaktischen Planeten ausgemacht haben – indirekt, mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Es wäre das erste Mal mit dieser Methode.

Der Planetenkandidat soll innerhalb der Whirlpool-Galaxie einen speziellen Doppelstern umkreisen. Dieser gibt viel Röntgenstrahlung ab. Und manchmal, ganz kurz, verdeckt der mögliche Planet offenbar seinen Doppelstern und hält so etwas von der Röntgenstrahlung ab. Das haben die Forschenden gemessen. Sie hoffen, mit dieser Methode jetzt noch weitere mögliche Planeten außerhalb unserer Galaxie zu finden.

Extragalaktische Planeten sind wegen ihrer großen Entfernung mit heutigen Mitteln nur schwer zu finden und noch schwerer zu verifizieren. Mit anderen Methoden wurden schon Kandidaten ausgemacht, aber bisher kein Planet wirklich nachgewiesen.