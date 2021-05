Bisher war vermutet worden, dass nur sehr wenige Flüsse für den größten Müll-Anteil verantwortlich sind. Die neue Studie zeigt allerdings, dass es um die 1500 sind - also deutlich mehr. Die sind zusammen für etwa 80 Prozent der Plastikverunreinigung in den Ozeanen verantwortlich und schwemmen laut den Forschenden zwischen 0,8 und 2,7 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr ins Meer.

Die größten Verschmutzer sind laut den Forschenden nicht wie bisher vermutet große Flüsse, sondern kleine, städtische, in der Nähe von Küsten. Viele liegen in Südostasien - zum Beispiel auf den Philippinen, in Malaysia und China.

Das Projekt Ocean Cleanup, das an der Studie maßgeblich beteiligt ist, hat ein Video zu der Fluss-Untersuchung veröffentlicht.