Seit Jahrzehnten sind Forschende auf der Suche nach neuen Antibiotika, denn immer mehr Bakterien sind gegen die aktuellen Wirkstoffe resistent.

Ein erfolgversprechender Kandidat ist das Pflanzengift Albicidin. Es wird von dem Krankheitserreger produziert, der im Zuckerrohr die Blattbrandkrankheit auslöst. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Albicidin auch Bakterien abtötet und gleichzeitig für Menschen recht gut verträglich ist. Trotzdem wurde bisher nicht an einem Medikament mit diesem Wirkstoff geforscht, weil nicht klar war, wie genau Albicidin eigentlich auf die Keime wirkt.

Forschende aus England, Deutschland und Polen haben jetzt Fortschritte in der Elektronenmikroskopie genutzt, um das genauer zu untersuchen. Dabei kam raus, dass Albicidin sich an ein bestimmtes Enzym der Bakterien bindet, so dass dieses Enzym nicht mehr funktioniert. Für die Bakterien ist das tödlich. Damit wirkt Albicidin völlig anders als bestehende Antibiotika, die die Zellen der Bakterien angreifen. Außerdem kommt das Enzym bei Menschen und Tieren nicht vor, deshalb ist Albicidin für sie ungefährlich. Die Forschenden hoffen, dass eine ganz neue Art von Antibiotika entwickelt werden kann. Erste Tests mit einigen gefährlichen Krankenhauskeimen waren schon erfolgreich.