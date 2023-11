Flüge umweltfreundlicher machen - daran arbeiten Forschende und Unternehmen schon länger.

In Großbritannien ist jetzt der erste Transatlantik-Flug einer kommerziellen Airline gestartet, bei dem die Maschine zu 100 Prozent mit nachhaltigem Flugkraftstoff betankt war. Der wird SAF genannt - kurz für Sustainable Aviation Fuel. In diesem Fall bestand der Kraftstoff zum großen Teil aus Alt-Speisefetten und -ölen und ein bisschen pflanzlichem Zucker. Der Flug ging von London nach New York.

An Bord waren keine zahlenden Passagiere, sondern Forschende zur Auswertung der Emissionen sowie Mitglieder des Flugunternehmens und Politiker - darunter auch der britische Premierminister Rishi Sunak. Die erklärten den Flug zu einem Meilenstein und sprachen sogar davon, dass so "Fliegen ohne Schuldgefühle" möglich sei. Das wird von Umweltaktivistinnen und -aktivisten kritisiert. Sie weisen darauf hin, dass nachhaltiger Flugkraftstoff bisher nur sehr begrenzt verfügbar ist. Es sei schwierig, überhaupt genug davon zu produzieren, um wirklich Flug-Emissionen zu reduzieren.

Der Kraftstoff für diesen Flug kam aus den USA und Europa. Für Großbritannien sind bis 2025 fünf Fabriken geplant, in denen SAF hergestellt werden soll.

