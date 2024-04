Besonders harte, robuste Zähne müssen nicht immer blütenweiß sein.

Sieht man an Bibern, deren Vorderzähne eine Menge aushalten, aber eher karamellfarben sind. Lange dachte man, die Farbe hätte tatsächlich auch was mit der Härte zu tun. Man weiß nämlich, dass Eisenoxid die Vorderzähne der Nager verstärkt. Und das ist schließlich rötlich. Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung stellt das jetzt richtig. Es hat eine ganze Sammlung aus Nagerzähnen untersucht, von Bibern, Nutrias, Eichhörnchen, Ratten, Mäusen und anderen. Mit aufwändigen Mikroskop-Aufnahmen stellte das Team fest: Im Zahnschmelz der Tiere befinden sich winzige Hohlräume. In denen lagern sich eisenhaltige Stoffe an und machen die Zähne besonders widerstandsfähig gegen Säuren von Mikroben. Die braune Farbe kommt aber laut den Untersuchungen nicht vom Eisen, sondern von Aminosäuren und anderen Mineralien.

Die Eisenmineralien sind farblos. Die Forschenden schlagen vor, dass man die Stoffe auch in Zahnpasta mischen könnte, um menschliche Zähne härter zu machen.