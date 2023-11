Blauwale sind die größten Tiere der Welt, und sie gelten als bedroht.

Jetzt gibt es aber gute Nachrichten: Im Indischen Ozean rund um die Seychellen-Inseln siedeln sich wohl wieder Blauwale an - nachdem sie dort in den 1960er Jahren durch kommerziellen Walfang fast ausgerottet worden waren.

Ein Wissenschaftssteam hat in dem Gebiet Audio-Fallen auf dem Meeresboden installiert, die jede Stunde 15 Minuten lang die Umgebungsgeräusche aufzeichnen. Darauf konnten die Forschenden auch Blauwal-Gesänge identifizieren, und zwar über mehrere Monate. Die Fachleute werten das als Hinweis, dass sich die Blauwale in den Gewässern um die Seychellen inzwischen auch wieder paaren und dort ihren Nachwuchs aufziehen. Die Studienleiterin sagt, das zeige auch, dass sich Walpopulationen wieder erholen können, wenn man nur aufhört die Tiere massenhaft zu fangen und sie in Ruhe lässt.

In der Republik Seychellen sind fast die Hälfte der Landfläche und etwa 400.000 Quadratkilometer Ozean als Naturschutzgebiet ausgewiesen.