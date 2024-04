Egal ob kleiner oder größer: Eine neue Wohnung zu finden wird in Deutschland immer schwieriger.

Im Bericht einer großen Immobilienplattform steht, dass gut jede zweite Person, also die Mehrheit, inzwischen länger als ein Jahr braucht, um eine neue Wohnung zu finden. Gründe sind, dass zum einen wenige Wohnungen angeboten werden und dass zum anderen die Mieten stark angestiegen sind. Das treibt die Konkurrenz in die Höhe, was sich an einer wachsenden Zahl der Suchaufträge ablesen lässt. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl an gespeicherten Suchen laut Bericht um fast 40 Prozent gestiegen.

Eine frühere Umfrage derselben Immobilienplattform hatte übrigens ergeben, dass Vermieterinnen und Vermietern am wichtigsten der persönliche Eindruck von Bewerberinnen und Bewerbern ist.