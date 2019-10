Das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Die Nasa hat einen neuen Raumanzug vorgestellt, der das Laufen im All deutlich geschmeidiger machen soll. Der Anzug ist wesentlich flexibler, die Arme können über den Kopf gehoben werden, und man kann sich bücken, ohne gleich nach vorn überzukippen.

Und es gibt noch mehr neue Funktionen: Die alten Anzüge haben Kohlendioxid, das die Astronauten ausatmen, bis zu einem bestimmten Grad aufgenommen - die neuen können es sogar ins All abgeben.

Der neue Raumanzug kommt in einer Einheitsgröße - er lässt sich aber an Astronautinnen und Astronauten individuell anpassen. Zum Einsatz kommen sollen die neuen Anzüge in knapp fünf Jahren. Dann will die Nasa wieder Menschen auf den Mond schicken - zum ersten Mal seit 1972.