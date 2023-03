Die Klimakrise und dass Menschen unterschiedlich viel Geld haben, hängt zusammen - und für beides gibt es eine Lösung.

Das schreiben Sozioökonominnen der Uni Duisburg-Essen. In ihrer Studie steht zum Beispiel, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland in einem Jahr nicht ein einziges Mal mit dem Flugzeug fliegt - während etwa 10 Prozent für rund ein Drittel aller Flüge verantwortlich sind. Auch global gibt es laut der Analyse diese Ungleichverteilung, dass Reiche ein Vielfaches an Emissionen ausstoßen und Arme stärker unter dem Klimawandel leiden.