In vielen Ökosystemen der Welt gibt es wohl seit Jahrzehnten immer weniger Stickstoff.

Forschende aus den USA haben mehr als 100 andere Studien ausgewertet - mit dem Ergebnis, dass Stickstoff in vielen Lebensräumen rückläufig ist. Dabei ist es wohl egal, ob das Element im Boden gebunden ist, im Wasser von Bächen oder Flüssen oder in Pflanzenteilen gemessen wurde. Stickstoff ist lebenswichtig für Pflanzen und viele Mikroorganismen - und auch ein zentraler Bestandteil von Düngemitteln.

Das Zu Wenig an Stickstoff hängt aus Sicht der Forschenden möglicherweise mit einem Zuviel an CO2 in der Atmosphäre zusammen. Der Zusammenhang ist bisher allerdings nicht sicher geklärt. Die Vermutung ist, dass mehr CO2 in der Luft zu mehr Pflanzenwachstum führt und die Pflanzen deshalb ihrer Umgebung mehr Stickstoff entziehen.