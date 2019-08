Mit dem öffentlichen Nahverkehr kommt man in Berlin und Paris schneller ans Ziel als in vielen anderen Großstädten auf der Welt.

Das zeigt eine Studie im Fachjournal Royal Society Open Science. Ein Forschungsteam hat dafür die Geschwindigkeit des öffentlichen Verkehrsnetzes analysiert, in insgesamt 32 Städten in Europa, Nordamerika und Australien. Das Ganze basiert auf den Daten aus den Online-Fahrplänen. Zur durchschnittlichen Fahrzeit rechneten die Forschenden auch die nötigen Fußwege dazu.

Im Vergleich kam Berlin auf Platz 1, vor Paris auf Platz 2. In beiden Städten sind die Leute im Durchschnitt mit rund 6 km/h unterwegs. Erst auf Platz 8 kommt mit New York die erste außereuropäische Stadt und auf Platz 10 Melbourne. Schlusslichter in dem Nahverkehrs-Vergleich sind Washington, San Diego und Mexiko-Stadt (weniger als 3 km/h). Die Forschenden hätten gern noch mehr Städte als 32 analysiert. Sie sagen aber, dass sie für die wichtigsten Städte in Südamerika, Afrika und Asien keine Online-Daten über den öffentlichen Verkehr gefunden haben.