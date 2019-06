In Deutschland werden einer Studie zufolge so viele Pakete verschickt wie in kaum einem anderen Land.

Die Unternehmensberatung McKinsey die Summe der Pakete mit der Einwohnerzahl verglichen. Demnach kommen in Deutschland pro Kopf rechnerisch 24 Sendungen im Jahr zusammen, und damit doppelt so viele wie etwa in den Niederlanden. Länder, in denen ähnlich viel verschickt wird wie bei uns sind Großbritannien (22) und die USA (21).

Eher gering ist Zahl der Pakete dagegen in Österreich, wo es pro Kopf 14 Sendungen pro Jahr sind, in Schweden sechs und in Italien sogar nur zwei.

Auf deutliche höhere Werte als die anderen Länder kommt in der Studie China - mit geschätzten 70 Paketen pro Kopf und Jahr. Allerdings lässt sich dieser Wert nicht direkt vergleichen - weil er sich nur auf Peking und Shanghai bezieht, nicht auf das ganze Land. Aus China wird auch viel ins Ausland verschickt.