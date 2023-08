Es könnte ein großer Erfolg beim Züchten von Organen sein.

Forschende von der New York University berichten, dass sie eine Schweine-Niere in den Körper eines hirntoten Mannes transplantiert haben. Der menschliche Körper wird zurzeit durch Geräte am Leben erhalten und die Schweine-Niere funktioniert immer noch: Sie produziert Urin. Einen Monat ist die Transplantation jetzt her. So lang hat das laut den Forschenden noch nie geklappt.

Schwein gentechnisch verändert

Möglich wird dieses Experiment durch Fortschritte in der Gentechnik. Eigentlich erkennt das menschliche Immunsystem tierische Organe und stößt sie ab. Deshalb stammt die Niere aus einem gentechnisch veränderten Schwein. Die Niere sieht für das Immunsystem aus wie die von einem Menschen.

Ethische Fragen

In Tieren gezüchtete Organe könnten für viele Patientinnen und Patienten eine Hoffnung sein. Denn die Wartelisten für Organe sind lang. Trotzdem entsteht durch diese neue Möglichkeit eine ethische Debatte: Darf man die tierischen Organe auch in lebende Menschen transplantieren? Irgendwann müsste das getestet werden.