Gesichtsmasken schützen nicht nur vor Viren, sie machen offenbar auch attraktiver.

Forschende der Uni Cardiff in Wales haben das in Experimenten untersucht. Laut einer ersten, kleineren Studie fanden junge Frauen Bilder von Männern mit Maske attraktiver als ohne, besonders wenn es eine blaue OP-Maske war. Bei Stoffmasken war der Effekt nicht ganz so groß, ähnlich bei einem Notizbuch vor der unteren Gesichtshälfte. Am wenigsten attraktiv wurden Männer ohne Maske bewertet. Für eine zweite Studie, die noch nicht veröffentlicht ist, wurden Männern Frauenbilder gezeigt. Ein beteiligter Psychologe hat dem britischen Guardian gesagt, dass die Ergebnisse vergleichbar waren.

Er vermutet mehrere Gründe für den Effekt. Zum einen tendiert unser Hirn dazu, teilweise abgedeckte Gesichter so zu ergänzen, dass sie attraktiver erscheinen. Zusätzlich könnte die Maske positive Assoziationen auslösen, zum Beispiel zu medizinischen Berufen oder als Hinweis darauf, dass sich jemand verantwortungsvoll verhält.

(Für Online: Eine japanische Studie war vor Ausbruch der Pandemie zu dem Schluss gekommen, dass eine Gesichtsmaske die Attraktivität verringert. Das könnte daran gelegen haben, dass der Anblick von Menschen mit Maske zu diesem Zeitpunkt noch ungewohnt war.)