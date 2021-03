Quietschen, Scheppern und Schleifgeräusche beim Fahren - wenn wir die bei einem Auto auf der Erde hören würden, wäre das wohl Grund zur Sorge. Das gilt aber nicht für den Mars.

Von dort hat der Rover "Perseverance" jetzt die erste Audio-Aufnahme einer Fahrt über den Mars geschickt. Und da ist genau das zu hören: Quietschen, Scheppern und Schleifgeräusche. Laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa liegt das an den Metall-Rädern und der Radaufhängung des Mars-Geländewagens und dass er über Steine fährt. Das sei dann sehr laut.

Die rund 16-minütige Tonaufnahme wurde vor einigen Tagen gemacht, als der Rover eine Strecke von knapp 30 Metern gefahren ist. Vorher hatte der Rover schon andere Töne an der Erde geschickt - nämlich von seiner Landung und vom ersten Test seines Lasers. Der Rover namens "Perseverance" soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen und außerdem das Klima und die Geologie des Planeten erforschen.



"Perseverance" ist rund 1.000 Kilo schwer und so groß wie ein Kleinwagen. Er hatte vor einem Monat nach 203 Flugtagen auf dem Mars aufgesetzt - mit einem riskanten Manöver in einem ausgetrockneten See. Diesen See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern soll der Rover in den kommenden zwei Jahren untersuchen.