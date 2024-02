Woher kommt eigentlich das Palmöl in unserer Schokolade und in unserem Shampoo?

Eine Nichtregierungsorganisation Environmental Investigation Agency wirft den Unternehmen Nestlé, Colgate und dem Kellogg's-Konzern Kellanova vor, ihr Palmöl von Plantagen zu beziehen, für die ein besonders wertvolles Stück Regenwald gerodet worden ist.

Es geht um einen Teil des Amazonas-Regenwaldes in Peru; die Fläche ist zweimal so groß wie Manhattan und wurde laut einem Bericht der Environmental Investigation Agency größtenteils seit 2012 abgeholzt. Demnach gab es dort vorher 300 verschiedene Baumarten. Und es lebten Riesenameisenbären und vom Aussterben bedrohte Klammeraffen in dem Wald.

Die Umweltorganisation schreibt, der Palmöl-Lieferant habe die Rodung zu dem Zeitpunkt illegal durchgeführt - ohne die notwendige Bodenuntersuchung und ohne Genehmigung. Die betroffenen Firmen teilten mit, man werde die Anschuldigungen untersuchen und sich falls nötig von dem Lieferanten trennen.