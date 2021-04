Ein internationales Forschungsteam hat jetzt einen Mechanismus gefunden, wie man die Insekten auch ohne Gift loswerden könnte. Die Lösung: Die Käfer sollen sich im wahrsten Sinne des Wortes "zu Tode pinkeln". Die Forschenden haben den sogenannten Rotbraunen Reismehlkäfer untersucht. Der befällt unter anderem Getreide, Erbsen, Bohnen, Kakao und Erdnüsse. In der Untersuchung zeigte sich, dass auch Käfer pinkeln. Die Forschenden haben festgestellt, dass sie mit einer Hormon-Substanz dafür sorgen können, dass die Käfer zu viel pinkeln und dann dehydrieren, also an Flüssigkeitsmangel sterben.

Die Forschenden sagen, ihr Urin-Beschleuniger sei genauso effektiv wie Insektengifte, aber nicht schädlich für andere Tiere, Menschen und Pflanzen.