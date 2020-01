Laut dem Bericht im Fachmagazin "Science Advances" sind es versteinerte Fädchen in einer Sedimentschicht, die schon bis zu 810 Millionen Jahre alt ist. Bisher waren die ältesten Versteinerungen von Pilzen "nur" 460 Millionen Jahre alt.

Um sicher zu gehen, dass die Fäden Überreste von Pilzen und nicht zum Beispiel von Bakterien sind, hat das Forschungsteam die Fossilien auf den Bestandteil Chitin untersucht - das kommt in Bakterien nicht vor.

Spannend an den Urzeitpilzen ist ihr Fundort: am Rand einer urzeitlichen Küstenlagune. Das bestärkt die Annahme, dass Pilze zu den ersten Organismen gehörten, die sich auf der Erde an Land angesiedelt haben - und zwar offenbar deutlich früher als bisher angenommen.