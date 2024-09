Kalifornien verklagt ExxonMobil.

Der US-Bundesstaat wirft dem Ölkonzern eine "jahrzehntelange Täuschungskampagne" vor. In der Klage steht: ExxonMobil habe Verbraucherinnen und Verbrauchern vorgegaukelt, dass Einweg-Kunststoffe recycelt werden könnten - und dass das auch getan werde. Kalifornien findet außerdem: Der Ölkonzern tue generell so, als würde Recycling das Plastikmüll-Problem lösen. ExxonMobil stellt chemische Verbindungen her, aus denen später Einwegplastik wird.

Der US-Bundesstaat will mit der Klage erreichen, dass ExxonMobil die Kosten fürs Beseitigen von Millionen Tonnen Plastik aus der Umwelt übernimmt. Nach Informationen der New York Times könnte es um mehrere Milliarden Dollar gehen. Aus Sicht von ExxonMobil will Kalifornien dem Unternehmen die Schuld dafür in die Schuhe schieben, dass das Recyclingsystem in dem Bundesstaat nicht richtig funktioniert.

In den USA gibt es mittlerweile eine Reihe von Umweltklagen gegen Öl- und Gaskonzerne. Kalifornien ist da ziemlich weit vorne. Gestern hat der Bundesstaat auch ein komplettes Verbot von Plastiktüten im Lebensmitteleinzelhandel auf den Weg gebracht.