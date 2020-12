Streetfood hieß in der Antike offenbar gegrillte Stockente statt Döner und Weinbergschnecken statt Pommes.

Diese Rückschlüsse zieht ein Archäologen-Team jedenfalls aus Überresten eines antiken Schnellimbiss im italienischen Pompeji. Sie haben den Stand bei Ausgrabungen entdeckt und heute der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dabei waren eine reich bemalte Theke sowie Behältnisse, in denen Essensreste und Tierknochen gefunden wurden - etwa von Enten, Schweinen, Ziegen sowie Reste von Fischen und Weinbergschnecken. An den Wänden und an der Theke ist das Angebot des Imbiss teilweise auch aufgemalt.

Erste Bereiche der Anlage auf dem Ausgrabungsgelände waren schon 2019 entdeckt worden. Etwa 80 ähnliche Imbissstände kennen die Forschenden bereits.

Das antike Pompeji wurde 79 n. Chr. bei einem Ausbruch des Vesuv verschüttet. In der Nähe des jetzt freigelegten Areals waren schon Skelettteile menschlicher Opfer der Katastrophe entdeckt worden, unter anderem von einem über 50-jährigen Mann.