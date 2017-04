Zehntausende Menschen haben weltweit beim March for Science mitgemacht.

Sie demonstrierten für eine freie Forschung und gegen sogenannte Fake News. In 600 Städten gab es Veranstaltungen - allein in Deutschland gingen laut den Veranstaltern rund 37.000 Menschen auf die Straße.

Die Idee für den March for Science kommt von Wissenschaftlern aus den USA. Der Hauptprotestzug zog auch am Weißen Haus in Washington vorbei. Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump wächst die Sorge vor sogenannten alternativen Fakten. Trump veröffentlichte heute eine Erklärung, wonach er eine gründliche Wissenschaft und eine ehrliche Erforschung befürworte.