Die Internationale Raumstation ISS könnte bald in Rente in gehen - früher als gedacht.

Vor kurzem hieß es noch, dass die ISS mindestens bis 2028 in Betrieb bleibt. Diskutiert wurde auch eine Verlängerung bis nach 2030.

Jetzt kommen Meldungen, dass Russland möglicherweise schon in vier Jahren aus dem Projekt aussteigt. Der russische Vize-Ministerpräsident sagte, man wolle die anderen Partner rechtzeitig warnen. Wie lang es noch weitergehe, hänge vom technischen Zustand der ISS ab. Es gibt immer mal wieder Meldungen über Störungen - zuletzt waren Lecks gefunden worden, aus denen Luft entwich.

Russland will eine neue Raumstation bauen. Wann die fertig sein könnte, ist noch unklar. Die ISS ist seit 20 Jahren im All. Wenn sie in Rente geschickt wird, bedeutet das: ein kontrollierter Absturz - möglicherweise in den Pazifik.