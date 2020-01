Unser Planet ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Die Staubkörnchen bringen es laut dem Team auf fünf bis sieben Milliarden Jahre. Damit sind sie der älteste bekannte Feststoff auf der Erde. Es handelt sich um Sternenstaub. Der ist mit einem Meteoriten auf die Erde gekommen, und zwar im Jahr 1969. Da schlug der Meteorit in Südostaustralien ein, in Murchison.

Analysen zufolge stammt das Material ursprünglich aus dem Weltall und entstand in Sternen, die unserem Sonnensystem vergleichsweise nah sind. Als sich später dann unser Sonnensystem entwickelte, wurde der Sternenstaub in Meteoriten eingeschlossen und konnte in einer Art Zeitkapsel bis heute nahezu unverändert überdauern. So beschreiben es die Forschenden im Fachblatt PNAS. Sie würden gerne noch mehr Gestein von anderen Meteoriten untersuchen. Auch sie könnten uralten Sternenstaub enthalten.