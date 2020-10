Die WHO hat die Wirkung von vier unterschiedlichen Medikamenten geprüft, die in der Corona-Pandemie eingesetzt werden.

Das berichtete die Financial Times. Dies sei das Resultat einer klinischen Studie, wie die WHO jetzt bestätigte.

Neben Remdesivir wurde ein Mittel gegen Malaria geprüft, ein HIV-Medikament und der Wirkstoff Interferon. Die Medikamente wurden an tausenden Patientinnen und Patienten in über 30 Ländern getestet. Laut der WHO hatten die Arzneimittel nur einen geringen oder keinen Einfluss auf die Sterblichkeit oder die Länge des Krankenhausaufenthalts der Patienten und Patientinnen.

Remdesivir ist eines der ersten Medikamente, das zur Behandlung von Corona-Patienten eingesetzt wurde. Auch US-Präsident Donald Trump war bei seiner Covid-19-Erkrankung damit behandelt worden.

Das Ergebnis steht im Widerspruch zu einer Studie im New England Journal of Medicine von letzter Woche, die noch einen geringen Effekt bescheinigte.