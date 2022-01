Kellnerinnen und Kellner sollten sich freuen, wenn ihre Gäste bar zahlen wollen. Dann gibt es nämlich wahrscheinlich mehr Trinkgeld, als wenn sie die Karte zücken.

Das zeigt eine Untersuchung aus Hongkong. Zwei Ökonomen haben dort in einem großen chinesischen Restaurant 572 Transaktionen analysiert. Wurde für das Mittagessen bar bezahlt, gaben knapp die Hälfte der Gäste (49%) Trinkgeld. Wurde mit Kreditkarte gezahlt, war es knapp ein Drittel (31%).

Die Wissenschaftler schreiben, dass das erst einmal überrascht: Eigentlich geben Menschen eher und leichtfertiger Geld aus, wenn sie mit Karte zahlen. Deshalb gehen sie davon aus, dass das vergleichsweise höhere Trinkgeld bei Barzahlungen im Restaurant mit der Imagepflege zu tun hat - schließlich kriegen dann alle am Tisch mit, dass und wahrscheinlich sogar wie viel Trinkgeld gegeben wird. Was ebenfalls dafür spricht: Wer alleine aß, gab nur in den seltensten Fällen Trinkgeld.

In Hong Kong ist es üblich, dass automatisch zehn Prozent Servicepauschale auf den Rechnungsbetrag addiert werden. Zusätzlich noch freiwillig Trinkgeld zu geben, wird entsprechend nicht zwingend erwartet.