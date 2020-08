Für Besitzer von Rinderherden ist es ein Alptraum, wenn Löwen, Leoparden oder Hyänen die Tiere als Beute betrachten und sie angreifen.

Das kann auch für die oft geschützten Raubtiere zum Problem werden, wenn Bauern sie aus Rache dann ebenfalls töten. Im Okavango-Delta in Botswana haben Viehbesitzer und Forschende jetzt möglicherweise eine wirksame Methode gefunden, um die Raubkatzen von Rindern fernzuhalten: Sie haben den Rindern einfach zwei Augen auf den Hintern gemalt. Das hat vor allem Löwen verscheucht - die schleichen sich nämlich am liebsten ungesehen an ihre Beute heran. Wenn sie bemerken, dass das Beutetier sie schon gesehen hat, brechen sie den Angriff oft an.

Untersucht wurde der Effekt an 14 Herden mit insgesamt rund 2.000 Rindern, über einen Zeitraum von vier Jahren. Ein Teil der Herde wurde mit den Augen bemalt, ein anderer Teil blieb unmarkiert. Von den Augen-Rindern wurde in der Zeit kein einziges von einem Löwen getötet - bei den unmarkierten Tieren 15.

Die Forschenden sagen aber auch, dass sie nicht wissen, ob die Abschreckung auch dann noch funktioniert, wenn alle Rinder in einer Herde mit Augen bemalt werden. Außerdem könnten sich die Löwen daran gewöhnen.