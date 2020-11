Lüftung selbstgebaut

Trotz Corona-Lockdown in Deutschland läuft die Schule weiter, und es sitzen viele Menschen zusammen in einem Raum und können sich über die Atemluft theoretisch untereinander anstecken.

Dafür schlägt ein Forscher aus Mainz eine Do-it-yourself Lösung vor. Er hat mit einfachem Material aus dem Baumarkt eine Lüftungsanlage gebaut, die nach seinen eigenen Messungen einen Klassenraum von einem Großteil der ausgeatmeten Aerosole befreit.

Der Praxistest in einer Mainzer Gesamtschule verlief nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Chemie erfolgreich. Jetzt prüft das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz den Einsatz an weiteren Schulen. Der Wissenschaftler sagt, er hat rund 200 Euro für das Material ausgegeben. Er ist Physiker und mit einer Lehrerin verheiratet.

Über das Mainzer Forschungsinstitut kann die Bauanleitung für das Abluftsystem bestellt werden. Bald soll sie auch direkt zum Download angeboten werden.