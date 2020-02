Denn bisherige Satelliten verglühen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, weil sie so schnell fallen und Reibungshitze entsteht. Die europäische Raumfahrtagentur ESA hat einen Satelliten entwickelt, der unbeschadet zurück auf die Erde kommen soll. Er ist so groß wie ein Schuhkarton und wird unter anderem durch einen speziellen Hitzeschild aus speziellem Kork für die Raumfahrt geschützt. Wenn dieser Kork heiß wird, schwillt er erst an, verkohlt und wird langsam vom Luftstrom abgetragen. Dadurch wird Hitze abgeleitet, tiefere Schichten des Schildes bleiben geschützt. Zumindest war das in Tests in einem belgischen Plasmaofen so, mit dem sich der Eintritt in die Erdatmosphäre bei mehreren tausend Grad und hoher Geschwindigkeit simulieren lässt.

Kommenden Montag soll ein solcher Minisatellit von der Internationalen Raumstation ISS aus in die Erdumlaufbahn geschossen werden. Nach einem halben Jahr wird sich dann zeigen, ob er die Erde unbeschadet wieder erreicht und der Kork-Schild genug Schutz bietet.