Es ist zwar nur eine kleine Zahl - sie macht aber Hoffnung: Im Golf von Mexiko sind mehr Schweinswale gesichtet als noch vor zwei Jahren.

Laut dem mexikanischen Umweltministerium leben dort jetzt mindestens zehn bis 13 der bedrohten Tiere. Vor zwei Jahren waren nur acht Schweinswale gezählt worden, die in Mexiko "vaquitas" heißen.

Die Art gilt als vom Aussterben bedroht und wird überhaupt nur sehr selten gesichtet. Um die Vaquitas zu zählen, war ein Forschungsteam mit Schiffen in einem Schutzgebiet im Nordwesten von Mexiko unterwegs. Weil die Forschenden nur in einem kleinen Teil des ursprünglichen Verbreitungsgebiets unterwegs waren, ist es möglich, dass es insgesamt noch mehr Schweinswale gibt.



Vaquitas sind mit nur 1,50 Meter Länge eine der kleinsten Walarten. Sie kommen nur im Golf von Mexiko vor - sind dort aber bedroht, weil sie zum Beispiel als Beifang in Fischernetzen sterben.