Für einige Schweizerinnen und Schweizer heißt es ab jetzt: Loch graben. Unterhose rein. Und abwarten....

Die staatliche Forschungsstelle Agroscope verschickt rund 2000 Baumwollunterhosen, unter anderem an Gartenbesitzerinnen und -besitzer und an Landwirte. Die Freiwilligen bekommen je zwei Unterhosen, die sie im Boden vergraben sollen. Forschende wollen mit dem Projekt "Beweisstück Unterhose" untersuchen, wie die Bodenqualität in der Schweiz ist.