Es hat ein bisschen was von Barcode, nur in bunt.

Tatsächlich sollen die Grafiken dabei helfen, den Klimwandel besser fassbar zu machen. Ein Atmosphärenforscher aus Großbritannien hat sie zusammen mit seinem Team entwickelt. Bei #showyourstripes lässt sich die Klimaentwicklung vieler Länder in den letzten knapp 140 Jahren in bunten Streifen ansehen. Und die fangen oft ziemlich blau an - also mit kühleren Temperaturen - und enden oft tiefrot. Die Forscher haben dafür einen Farbschlüssel entwickelt, der die Durchschnittstemperaturen der Jahre abbilden soll.

Auffällig bei #showyourstripes ist: Es findet sich kein Land, in dem die Grafik nicht von Blau zu Rot verläuft.