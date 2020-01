In Köln soll noch dieses Jahr eine Mondsimulationsanlage entstehen - in der Nähe des Europäischen Astronautenzentrums.

Der Leiter des Projekts "Luna" hat im dpa-Interview gesagt, dass das Gebäude im April 2021 fertig sein soll. Die einzigartige Anlage soll einen Aufenthalt auf dem Mond simulieren. Dabei ersetzt vulkanischer Sand aus der Eifel den feinen Mondstaub. Um verminderte Schwerkraft nachzuahmen, sollen die Astronauten in Seile eingehängt werden.



Hintergrund des Projekts ist der Plan, wieder Astronauten auf den Mond zu schicken, nach der bisher letzten Mission 1972. Die Europäische Weltraumorganisation ESA wirbt seit Jahren für eine Forschungsbasis auf dem Mond. So eine Mission gilt auch als Zwischenschritt für eine Reise zum Mars. In der Halle in Köln sollen bald auch Technologien getestet werden, die man dafür benötigt.