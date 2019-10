Zum Beispiel wenn wir aufs Smartphone gucken oder auf dem Sofa Serien gucken. Ein Bericht der Organisation Orlando Health zeigt jetzt noch mal, wie verbreitet das Problem ist und was eine schlechte Haltung bedeutet. Bei einer Umfrage in den USA kam heraus, dass die Befragten pro Tag mehr als dreieinhalb Stunden aufs Handy schauten, das heißt, sie senkten den Kopf und beugten die Schultern vor. Nur jeder Zweite wusste, dass das gesundheitsschädlich ist.

Ein am Bericht beteiligter Physiotherapeut sagte, wenn unser Kopf zum Beispiel zehn Zentimeter vorgebeugt ist, dann entspricht das einer Last von etwa 20 Kilogramm auf den Schultern. Das ist, als hätten wir ein Kind auf den Schultern sitzen, nur weil wir aufs Handy schauen. Für die Arbeit am Desktop wird empfohlen, den Bildschirm auf Augenhöhe zu haben.